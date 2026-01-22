Incidente tra due scooter a Torrione | tre feriti

Oggi a Torrione, Salerno, si è verificato un incidente tra due scooter in via Mattia Farina. L’incidente ha coinvolto tre persone rimaste ferite. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per prestare assistenza ai feriti. La dinamica dell’incidente sarà oggetto di ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti.

