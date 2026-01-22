Nel pomeriggio di Sassari, un grave incidente stradale ha coinvolto un veicolo con a bordo una nonna e la nipotina. L’impatto violento ha suscitato preoccupazione tra i testimoni e le forze dell’ordine intervenute sul luogo. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono al momento oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.

Il pomeriggio sassarese è stato scosso da un violento impatto stradale che ha tenuto con il fiato sospeso i passanti e le autorità locali. Nei pressi dello svincolo per Porto Torres, un’autovettura è stata protagonista di un drammatico ribaltamento, finendo la sua corsa ruote all’aria in una carambola che ha coinvolto due persone. Le prime ricostruzioni descrivono una scena critica: all’interno dell’abitacolo si trovavano una nonna e una bambina, entrambe rimaste intrappolate tra le lamiere dopo che il veicolo ha perso aderenza con l’asfalto. La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio degli inquirenti, poiché per cause ancora in corso di accertamento la conducente ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente spaventoso, lo schianto micidiale: a bordo nipotina e nonna

