Il Tribunale di Firenze ha emesso le proprie decisioni in merito a un’indagine sulle irregolarità nel concorso per professore associato di cardiochirurgia all'Università. Quattro persone sono state condannate, tra cui un medico e due figure accademiche, mentre una terza è stata prescritta. L’inchiesta ha evidenziato presunte irregolarità nel procedimento di selezione, portando a un processo di primo grado con esiti giudiziari.

Il Tribunale di Firenze, nel processo di primo grado per presunte irregolarità per la procedura di selezione per professore associato di cardiochirurgia all'Università, ha condannato a tre anni e mezzo il cardiochirurgo Pierluigi Stefano, l'ex prorettore Paolo Bechi e il professore di medicina interna, ora in pensione, Niccolò Marchionni. Due anni e mezzo la pena per l'ex ordinario di fisiologia Corrado Poggesi. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Inchiesta medicina a Firenze: quattro condanne e una prescrizione. L’accusa: presunte irregolarità nel concorso per associato

Tra presunte irregolarità e un futuro sospeso, anche a Terni le polemiche sul “semestre filtro” di medicinaA Terni, il “semestre filtro” di medicina ha suscitato forti polemiche a causa di un aumento delle bocciature e dell’incertezza che coinvolge migliaia di studenti.

Leggi anche: Test Medicina e presunte irregolarità, Maggi: “Come spiegare agli studenti il rispetto delle regole se vince chi copia e ha raccomandazioni? Qui in Italia conta l’amico giusto”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Test di Medicina, inchiesta a Bologna su tentata truffa; Massa, cinque arresti per false certificazioni di invalidità; Firenze, inchiesta estorsione con metodo mafioso: figlia Riina da carcere a obbligo dimora.

Inchiesta medicina Firenze, condanne e prescrizioniAl processo di primo grado per presunte irregolarità per la procedura di selezione per professore associato di cardiochirurgia all'Università di Firenze il tribunale del capoluogo toscano ha condannat ... ansa.it

L’inchiesta/2. La parola ai medici: la situazione a Napoli, Roma, Palermo, Torino, Milano e Firenze.La situazione è drammatica nei pronto soccorso del Cardarelli di Napoli, del San Camillo di Roma e delle Molinette di Torino. Barelle ovunque, personale costretto a ritmi impossibili e attese ... quotidianosanita.it

Medicina, inchiesta sugli hacker. L’avvocato Leone: “Indagati Bene, si vada a fondo su tutto” x.com

“Quiz in anticipo”: qualcuno ha provato ad hackerare il sistema per scoprire le domande dei test di Medicina Tentativi di phishing nei giorni-chiave e un’inchiesta a Bologna: cosa sappiamo, come ha funzionato l’attacco e perché il caso conta per il futuro del “s - facebook.com facebook