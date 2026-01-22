Incendio sull’autostrada A22 | due morti in un furgone dopo tamponamento a un camion in sosta

Un incidente sulla A22 del Brennero, avvenuto nelle prime ore di oggi a Brentino Belluno, ha provocato un incendio e due vittime. Un furgone è stato coinvolto in un tamponamento con un camion in sosta, causando un incendio che ha portato alla morte di un uomo e una donna. L'incidente è ancora sotto indagine e ha causato disagi al traffico sulla tratta.

Incidente mortale sulla A22 del Brennero: furgone in fiamme e due vittime. Un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi lungo l’ autostrada A22 del Brennero, nel territorio comunale di Brentino Belluno in provincia di Verona, è costato la vita a un uomo e a una donna. Il furgone su cui viaggiavano ha urtato violentemente un camion fermo in una piazzola di sosta e, a seguito dell’impatto, è divampato un incendio che ha avvolto il veicolo leggero, rendendo impossibile ogni possibilità di salvataggio per le due persone a bordo. La dinamica dell’incidente e l’innesco delle fiamme. Il sinistro si è verificato poco prima delle 4 del mattino all’altezza del chilometro 188, in carreggiata sud. 🔗 Leggi su Tvzap.it

