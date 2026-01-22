Un incidente sulla A22 del Brennero, avvenuto nelle prime ore di oggi a Brentino Belluno, ha provocato un incendio e due vittime. Un furgone è stato coinvolto in un tamponamento con un camion in sosta, causando un incendio che ha portato alla morte di un uomo e una donna. L'incidente è ancora sotto indagine e ha causato disagi al traffico sulla tratta.

Incidente mortale sulla A22 del Brennero: furgone in fiamme e due vittime. Un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi lungo l' autostrada A22 del Brennero, nel territorio comunale di Brentino Belluno in provincia di Verona, è costato la vita a un uomo e a una donna. Il furgone su cui viaggiavano ha urtato violentemente un camion fermo in una piazzola di sosta e, a seguito dell'impatto, è divampato un incendio che ha avvolto il veicolo leggero, rendendo impossibile ogni possibilità di salvataggio per le due persone a bordo. La dinamica dell'incidente e l'innesco delle fiamme. Il sinistro si è verificato poco prima delle 4 del mattino all'altezza del chilometro 188, in carreggiata sud.

Incendio sull'autostrada A22: due morti in un furgone dopo tamponamento a un camion in sosta

Scontro camion-furgone, i veicoli prendono fuoco sull'A22: due morti. Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio, sull'A22 in provincia di Verona, si è verificato un grave incidente tra un camion e un furgone, entrambi coinvolti in un incendio.

Incidente sull'autostrada A22, furgoncino tampona un tir fermo nella piazzola di sosta: due persone morte. Incendio dopo lo schianto. Nella notte di giovedì 22 gennaio, sull'autostrada A22 a Brentino Belluno, si è verificato un incidente tra un furgone e un tir fermo in piazzola di sosta.

Devastante incendio dopo lo schianto in A22, un uomo e una donna morti tra le fiamme. Incidente nella notte sull'autostrada A22 tra camion e furgone: i due mezzi prendono fuoco, uomo e donna morti tra le fiamme.

Devastante incendio dopo lo schianto in A22, uomo muore tra le fiamme. Incidente nella notte sull'autostrada A22 tra camion e furgone: i due mezzi prendono fuoco, autista muore tra le fiamme.

