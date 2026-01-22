Questa mattina, a Muggiò, si è verificato un incendio in un negozio tessile situato in via Cavour. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme e di mettere in sicurezza l’area. Non si registrano per ora feriti o danni rilevanti alle strutture circostanti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Muggiò (Monza e Brianza), 22 gennaio 2026 – Incendio questa mattina in un negozio tessile di Muggiò. Erano le 11.40 quando in via Cavour si sono sprigionate le fiamme per ragioni ancora da chiarire. Squadre del Comando di Monza dei vigili del fuoco sono piombate sul posto, dove hanno sono rapidamente spento l’incendio, che aveva interessato un locale interno all’attività commerciale, evitando il coinvolgimento di ulteriori ambienti. Per fortuna non risultano persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti due autopompe, un’autoscala, un carro soccorso e la vettura del Funzionario di Guardia. Presenti anche Forze dell’ordine e personale Areu inviato con l'ambulanza per precauzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio in via Cavour a Muggiò. Va a fuoco un negozio tessile

Napoli, spaventoso incendio a Mariglianella: a fuoco fabbrica tessile – VIDEONel pomeriggio di oggi, si è verificato un incendio presso una fabbrica tessile a Mariglianella, in provincia di Napoli.

Leggi anche: Incendio a Santa Marinella, a fuoco un negozio. Nessun ferito

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Violazioni amministrative e alimenti in cattivo stato di conservazione, sospesa attività in piazza Cavour; Incendio al Grattacielo, il Palapalestre non potrà più accogliere gli sfollati: c'è la data; Incendio al Grattacielo, 'La Comune': L'amministrazione ha valutato convenzioni con gli hotel?; Roma: controlli nell’area Termini, sequestrati 6 milioni di articoli contraffatti e sanzioni.

Muggiò, incendio in un negozio di materiale tessile: vigili del fuoco presenti con quattro mezziIntervento dei vigili del fuoco a Muggiò, in via Cavour, giovedì 22 gennaio, poco ... msn.com

Gli #estintori portatili sono il primo strumento di intervento in caso di incendio. Facili da usare, immediatamente disponibili e fondamentali per contenere un principio di incendio in attesa dei soccorsi. Ogni ambiente ha esigenze diverse: per questo è important - facebook.com facebook