incendio a davos lilli gruber evacuata dallo studio durante il collegamento con otto e mezzo

Durante il World Economic Forum a Davos, si è verificato un incendio in una struttura vicina al centro congressi, portando all’evacuazione dello studio di Lilli Gruber durante la trasmissione di Otto e mezzo. Nessuna persona è rimasta ferita. L’intervento delle autorità ha garantito la sicurezza dei presenti e l’accesso alle aree circostanti. La vicenda ha suscitato attenzione, ma l’evento si è svolto senza ulteriori conseguenze.

Momenti di tensione a Davos, in Svizzera, dove è in corso il World Economic Forum. Il centro congressi della cittadina alpina è stato evacuato a causa di un incendio scoppiato in una struttura adiacente. Tra le aree sgomberate anche lo studio allestito da La7 per la trasmissione “Otto e mezzo”, che avrebbe dovuto essere condotta in diretta dalla giornalista Lilli Gruber. La stessa conduttrice ha raccontato l’accaduto in diretta, spiegando che l’evacuazione è scattata pochi minuti dopo l’inizio del programma serale. «Ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all’interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino», ha riferito Gruber collegandosi telefonicamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

