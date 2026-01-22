Inaugurata la nuova tratta ferroviaria che collega in 8 minuti il Terminal 2 di Milano Malpensa a Gallarate

È stata inaugurata una nuova tratta ferroviaria che collega il Terminal 2 di Malpensa a Gallarate, riducendo i tempi di viaggio a circa otto minuti. Questa connessione offre un collegamento rapido e comodo tra l’aeroporto e la città di Gallarate, migliorando la mobilità e facilitando gli spostamenti per viaggiatori e pendolari. La nuova linea rappresenta un passo importante verso un trasporto più efficiente nella zona.

Gallarate (Varese), 22 gennaio 2026 – Un nuovo collegamento ferroviario tra Gallarate e il Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa che ridurrà sensibilmente i tempi di percorrenza. Sono terminati i lavori di realizzazione dell'opera, promossa e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm, lungo la linea ferroviaria del Sempione. Da domani, venerdì 23 gennaio, tutte le corse del Malpensa Express di Trenord in partenza da Milano Centrale arriveranno a Gallarate transitando dai Terminal 1 e 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa ed effettueranno lo stesso tragitto nella direzione opposta. MALPENSA STAZIONE TRENI TERMINAL 2 INAUGURAZIONE NUOVA TRATTA FERROVIARIA MALPENSA T2 - GALLARATE Da Gallarate al Terminal 2 in 8 minuti .

