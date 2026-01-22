Inail nasce il centro specializzato di assistenza agli infortunati sul lavoro

Inail ha istituito un centro specializzato di assistenza dedicato alle persone infortunate sul lavoro. Questo nuovo spazio mira a offrire servizi più efficaci e facilmente accessibili, supportando i lavoratori nel percorso di recupero e tutela. L’iniziativa rafforza l’impegno dell’ente nel garantire assistenza qualificata e vicina alle esigenze di chi ha subito un incidente professionale.

