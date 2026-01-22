In via Mordure Parte il restyling del ponte

In via Mordure a Querceta, hanno preso il via i lavori di restyling del ponte. Per consentire gli interventi di manutenzione, sono state apportate modifiche alla viabilità nell’area. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di pianificare eventuali percorsi alternativi durante i lavori. Gli interventi mirano a garantire la sicurezza e la funzionalità della struttura nel tempo.

Modifiche alla viabilità nell'area del ponte di via Mordure a Querceta per l'esecuzione di interventi di manutenzione alla struttura. L'ordinanza della polizia municipale istituisce da oggi e sino alla fine dei lavori della durata prevista di un mese, nella fascia oraria dalle 8 alle 17, il senso unico a vista con precedenza ai veicoli che percorrono il tratto in direzione mare-monti dalla prospiciente via Martiri di Sant'Anna. Contestualmente i Comuni di Pietrasanta e Forte dei Marmi, con apposite ordinanze, hanno istituito il divieto di svolta verso via Mordure, dalle strade di propria competenza che corrono lungofiume.

