In Venezuela, Nicolás Maduro mantiene il potere come presidente, nonostante le sfide politiche. Accanto a lui, il figlio Nicolás Maduro Guerra ha assunto un ruolo di rilievo all’interno del regime, anche se la sua posizione rimane instabile e soggetta a variazioni. La situazione politica nel paese continua a essere complessa, caratterizzata da tensioni e incertezze che influenzano il futuro della regione.

In assenza del Nicolás Maduro originale, al regime venezuelano è rimasto Nicolás Maduro Guerra, suo figlio. Ha 35 anni, è noto con il vezzeggiativo Nicolasito e, dopo che gli Stati Uniti hanno catturato suo padre, ha acquisito una visibilità che non aveva mai avuto durante la presidenza di Maduro. Non ha incarichi né vera influenza politica nel nuovo governo di Delcy Rodríguez, che era vicepresidente di Maduro, ma le è utilissimo per proiettare un’idea di continuità istituzionale in una fase di enorme incertezza. Sul piano della propaganda interna, Maduro junior funziona come garanzia che il progetto di Maduro stia sopravvivendo alla sua deposizione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Venezuela c’è ancora un Maduro

