In strada il corpo senza vita di un giovane | drammatico rinvenimento a Taranto ipotesi auto pirata

Un corpo senza vita è stato trovato lungo la strada provinciale tra Statte e Crispiano, a Taranto. Si tratta di un giovane, e al momento sono in corso le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento. Tra le ipotesi prese in considerazione, anche quella di un incidente causato da un’auto pirata. La scena ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Il terribile rinvenimento lungo la strada provinciale che collega Statte a Crispiano, in provincia di Taranto. La vittima è un 29enne, si cerca l'auto pirata scappata senza prestare soccorso.

Cadavere lungo la strada nel Tarantino, ipotesi auto pirataUn uomo è stato trovato senza vita lungo la strada provinciale tra Statte e Crispiano, nel Tarantino.

TRAGEDIA SULLA STATTE-CRISPIANO: CORPO SENZA VITA RITROVATO IN STRADA, CACCIA AL PIRATA DELLA STRADA Un drammatico ritrovamento ha sconvolto la mattinata lungo la strada provinciale che collega Statte a Crispiano, nel cuore del T - facebook.com facebook