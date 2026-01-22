In piazza per l’Iran, un corteo bipartisan si riunisce per esprimere solidarietà contro la violenza. Al centro, la Vittoria Alata domina la piazza, circondata dalle bandiere della pace, simboli di uniti nella preoccupazione e nel desiderio di dialogo. L’evento sottolinea l’importanza di unire le voci per un’attenzione condivisa su una questione che riguarda tutti.

Al centro della piazza simbolo della città, svetta la Vittoria Alata, accarezzata dalle bandiere della pace. Il monumento ai Caduti empolesi è lì, a ricordare l’unica cosa che conta: la difesa delle libertà. Ogni giorno, durante il presidio di martedì sera più che mai. Da piazza della Vittoria si è alzata una voce di protesta: Empoli, terra di resistenza, non può tacere di fronte alle uccisioni di massa degli iraniani da parte del regime degli ayatollah. E così, PD, Sinistra Italiana, Europa Verde Empoli e Azione di Empoli si sono messi insieme, al di là dei colori, esprimendo solidarietà al popolo iraniano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In piazza per l’Iran. Un corteo bipartisan contro la violenza: "Tutto ciò ci riguarda"

La piazza per la libertà dell’Iran ci riguarda tutti, ma c’è chi preferisce indignarsi a giorni alterniLa piazza per la libertà dell’Iran a Milano ha rappresentato un gesto di solidarietà e di sostegno al popolo iraniano, che da settimane protesta contro il regime degli ayatollah.

Leggi anche: “Senza consenso è stupro”. Primo ok alla legge bipartisan contro la violenza sulle donne

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: In piazza per l'Iran; Roma in piazza al fianco delle proteste in Iran: Libertà e giustizia, la repressione si fermi; Roma, 16 gennaio: iniziativa di solidarietà per la popolazione iraniana; Schlein in piazza per l’Iran: Pieno supporto a lotta di popolo, repressione inaccettabile.

Empoli in piazza per l'Iran: diritti e democrazia al centro, ma si apre dibattito sulla mobilitazioneNonostante il freddo e il vento, ancora una volta Empoli risponde 'presente' e scende in piazza al fianco del popolo iraniano nel presidio di fronte alla ... gonews.it

Landini in piazza per Maduro ma non per l'Iran: È rozzo, non vede le sfumature. La Cgil cambi, dice BonanniL'ex segretario Cisl: Il movimento sindacale non ha più peso nelle battaglie per colpa di un comportamento incredibile adottato soprattutto dalla Cgil. Le sigle abbandonino la politica, alcuni confin ... ilfoglio.it

GoodMorning Genova. . #GMG IN DIRETTA DA PIAZZA MATTEOTTI PRESIDIO IN SOLIDARIETÀ DELL'IRAN ORGANIZZATO DAL COLLETTIVO TRANSFEMMINISTA NON UNA DI MENO - Genova - facebook.com facebook

Ladini in piazza per Maduro ma non per l'Iran: "È rozzo, non vede le sfumature. La Cgil cambi", dice Bonanni, ex segretario Cisl. Di @zamnice26 x.com