Nel 2020, le forze di polizia locale hanno rilevato circa 10.000 infrazioni al Codice della strada nella nostra città. Questa cifra riflette l’impegno costante degli agenti nel garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, intervenendo prontamente per far rispettare le norme e prevenire incidenti. Un impegno quotidiano che sottolinea l’importanza del rispetto delle regole per una viabilità più sicura.

Gli automobilisti sono abituati a bollare gli agenti della polizia locale come “cattivoni”, ma i dati parlano chiaro: in città, nel corso del 2020, sono state rilevate 10mila violazioni al Codice della strada. Circa 27 al giorno. È il dato più rilevante che emerge dalla consueta relazione che viene preparata in occasione di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Giornata celebrata con un ricco programma: la messa nella basilica dei Santi Siro e Materno, seguita dalla benedizione dei mezzi. Infine un momento più istituzionale, alla presenza del sindaco Carlo Moscatelli e dell’assessore Fabio Arosio (che ha la delega alla Sicurezza), con la consegna dei riconoscimenti agli agenti che si sono distinti per professionalità e dedizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In missione per la sicurezza. Diecimila multe in un anno: "Sempre pronti a intervenire"

