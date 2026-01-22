In garage di Napoli colonnine per auto elettriche allacciate abusivamente

In un garage del quartiere Vomero a Napoli, i carabinieri hanno individuato alcune colonnine per la ricarica di veicoli elettrici collegate in modo abusivo. L’operazione ha portato alla scoperta di pratiche non autorizzate, evidenziando la presenza di allacciamenti irregolari. Questa scoperta solleva questioni sulla sicurezza e sulla regolarità delle infrastrutture di ricarica nel contesto urbano.

Tempo di lettura: < 1 minuto Colonnine per auto elettriche allacciate abusivamente: è quanto hanno scoperto i carabinieri in un garage del quartiere Vomero, in piazza degli Artisti. Durane un'ispezione nei locali dell'autorimessa, i militari, col supporto della polizia locale, hanno rilevato che l'energia che illuminava il garage era prelevata direttamente dalla rete pubblica, senza un contatore che rilevasse i consumi. Agganciate abusivamente anche le colonnine di ricarica per auto elettriche, servizio per il quale i clienti pagavano una quota aggiuntiva. Per i tre titolari, denunciati, non solo corrente gratuita ma anche un guadagno doppiamente illecito.

