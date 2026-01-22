In Danimarca arriva la app per boicottare i prodotti made in Usa

In Danimarca è stata lanciata una nuova applicazione dedicata al boicottaggio dei prodotti statunitensi. Nonostante il confronto sulla Groenlandia sembri aver trovato una sua soluzione, il paese mantiene un atteggiamento cauto nei confronti degli Stati Uniti. Questa iniziativa riflette le tensioni e le preoccupazioni di un paese che monitora attentamente le relazioni con Washington, adottando strumenti per esprimere il proprio dissenso commerciale.

Anche se lo scontro sulla Groenlandia sembra (per ora) rientrato, la Danimarca resta sul chi va là e guarda agli Stati Uniti come un potenziale nemico da cui difendersi. Ma spesso la miglior difesa è l’attacco, e quale migliore settore se non quello economico per colpire al cuore il Paese di Trump? Nasce da questa idea la app UdenUSA (letteralmente: “Senza USA”): si tratta di una applicazione scaricabile sugli smartphone che permette di individuare i prodotti americani, per boicottarli. Come funziona. La app è pensata per i comuni cittadini che vogliono dare un segnale agli Stati Uniti: basta inquadrare con la fotocamera una confezione al supermercato per scoprire se quel prodotto è legato agli Usa.🔗 Leggi su Open.online

Dalla spesa allo streaming, la Danimarca boicotta i prodotti Usa per difendere la GroenlandiaLa Danimarca prende posizione contro alcuni prodotti statunitensi, evidenziando l'importanza di sostenere la sovranità della Groenlandia.

