in cella da innocente per un anno e mezzo lo stato lo risarcisce con 134mila euro

Un uomo ha trascorso un anno e mezzo in cella innocente, accusato dell’omicidio del professore Cosimo Errico, avvenuto nella cascina didattica di Entratico. La sentenza ha riconosciuto l’errore, condannando lo Stato a risarcire con 134.000 euro la vittima di questa ingiustizia. Una vicenda che evidenzia le criticità del sistema giudiziario e l’importanza di un giusto risarcimento per le vittime di errori giudiziari.

LA SENTENZA. Omicidio nella cascina didattica di Entratico, vittima il professore 58enne Cosimo Errico. L'indiano Surinder Pal restò in carcere per 569 giorni: l'assoluzione è diventata definitiva. Per oltre 500 giorni rimase in carcere, come misura cautelare, per l'omicidio di Cosimo Errico, docente dell'Istituto «Natta» di Bergamo, commesso il 3 ottobre 2018 a Entratico. Un fatto per il quale Surinder Pal è stato giudicato innocente. Sentenza assolutoria in primo e secondo grado, e nessun ricorso in Cassazione, la sentenza è diventata definitiva. In seguito a questo, l'avvocato Michele Agazzi ha presentato istanza per il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.

Pietro Andrea Cappella detenuto ingiustamente: lo Stato lo risarciscePietro Andrea Cappella, ingiustamente detenuto nell’ambito dell’inchiesta Assopigliatutto, ha ottenuto un risarcimento dallo Stato.

Leggi anche: L'ex Prefetto Messina, accusato di peculato, risarcisce lo Stato

