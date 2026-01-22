In arrivo il nuovo singolo di Blanco Anche a vent’anni si muore

Blanco annuncia l’uscita del suo nuovo singolo, “Anche a vent’anni si muore”, disponibile da venerdì 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Dopo il video spoiler sui suoi canali social, l’artista conferma il lancio del brano, distribuito da EMI Records Italy (Universal Music Italy). La canzone rappresenta un nuovo capitolo nel percorso musicale di Blanco, offrendo un’ulteriore testimonianza del suo stile e della sua cifra artistica.

Milano, 22 gen. (askanews) – Il video spoiler apparso sui suoi canali social ha subito generato interesse: Blanco annuncia l’uscita del nuovo singolo “Anche a vent’anni si muore” da venerdì 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy). A vent’anni le scelte, i sogni e le paure assumono un peso diverso, il confine tra slancio e smarrimento è sottile: è in questo spazio fragile che prende forma “Anche a vent’anni si muore”. Il brano, raccontando la crisi come parte inevitabile del percorso, affronta senza filtri il disincanto della crescita con una scrittura spontanea che non cerca scorciatoie emotive ma sceglie di restare fedele alla realtà.🔗 Leggi su Ildenaro.it

"Anche a vent'anni si muore", il nuovo singolo di BlancoBlanco torna con il nuovo singolo "Anche a vent'anni si muore", disponibile dal 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy.

