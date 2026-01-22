Importante accordo per via Rivarano | partono i lavori tra Monteforte e Mercogliano

È stato firmato un accordo tra i Comuni di Monteforte Irpino e Mercogliano per avviare i lavori di rifacimento del manto stradale di via Rivarano. I sindaci Fabio Siricio e Vittorio D’Alessio hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, dando il via alle operazioni di riqualificazione della strada, che miglioreranno la sicurezza e la viabilità dell’area.

Firmato il protocollo d’intesa: entro un mese il rifacimento della strada che collega i due comuni. Siricio: «Svolta per vivibilità e sicurezza» Accordo raggiunto tra il Comune di Monteforte Irpino e quello di Mercogliano. I sindaci Fabio Siricio e Vittorio D’Alessio hanno firmato un protocollo d’intesa per l’inizio dei lavori di rifacimento del manto stradale di via Rivarano, lavori che, assicura il primo cittadino di Monteforte, partiranno nel giro di un mese. L’arteria attraversa entrambi i territori, è densamente popolata ed è percorsa ogni giorno da centinaia e centinaia di automobilisti: è anche un punto di riferimento di diverse attività commerciali e imprenditoriali.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Lavori a via Rivarano: patto tra i Comuni di Monteforte e MercoglianoÈ stato sottoscritto un accordo tra i Comuni di Monteforte Irpino e Mercogliano, relativo alla gestione e allo sviluppo della zona di via Rivarano.

