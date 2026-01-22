Impegni cancellati Federica Pellegrini l’annuncio sulla figlia Matilde insieme al marito

Federica Pellegrini ha comunicato la cancellazione di alcuni impegni, condividendo anche un aggiornamento sulla nascita di sua figlia Matilde. La vita familiare si sta adattando a questa nuova fase, tra momenti di gioia e alcune difficoltà. Un cambiamento che richiede pazienza e attenzione, anche nel quotidiano, per affrontare al meglio le sfide di un nuovo arrivo in famiglia.

Una casa che dovrebbe profumare solo di feste e primi traguardi da mamma e papà, e invece si trasforma all’improvviso in un piccolo lazzaretto. Termometro sempre in mano, notti in bianco, impegni che saltano uno dopo l’altro. E, alla fine, una decisione dolorosa ma inevitabile che coinvolge anche il lavoro. È quello che è successo a Federica Pellegrini e a suo marito Matteo Giunta, alle prese con quei malanni di stagione che ogni genitore conosce fin troppo bene. Dietro un innocuo raffreddore arrivato dall’asilo, infatti, si è aperta una vera e propria catena di conseguenze: uno stop improvviso a tutti gli impegni professionali e uno sfogo pubblico che ha acceso il dibattito sui social.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Federica Pellegrini, l’annuncio shock dopo la figlia Matilde in ospedale. Che bomba!Federica Pellegrini ha condiviso un annuncio inaspettato dopo un periodo difficile legato alla sua famiglia.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sulla seconda figlia in arrivo: «Nascerà ad aprile, il nome l'ha scelto Matilde»Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno annunciato l’arrivo della loro seconda figlia, prevista per aprile.

Federica Pellegrini annulla gli impegni: Settimana molto difficile, sottoscrivo le parole di mio marito. Cos'è successoSettimana difficile, molto: Federica Pellegrini ha condiviso su Instagram un messaggio in cui ha comunicato di essersi trovata costretta a cancellare tutti gli impegni di lavoro previsti nei ... today.it

Pellegrini, annullati gli impegni: Settimana molto difficile. Cosa è successoSettimana difficile, molto.... Federica Pellegrini ha condiviso su Instagram un messaggio sfogo in cui ha comunicato di essersi trovata costretta a cancellare tutti gli impegni di lavoro previsti ne ... adnkronos.com

