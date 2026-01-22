#iltempodioshø

Il 22 gennaio, Il Tempo di giovedì presenta sulla prima pagina la vignetta di Osho, commentando con sobrietà gli eventi recenti. Nel giorno in cui Donald Trump ha dovuto cambiare aereo a causa di un guasto all'Air Force One, sono tre ore di ritardo che sottolineano le sfide imprevedibili della leadership. Un’immagine che invita alla riflessione sulla gestione delle crisi e sulla complessità degli imprevisti.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 22 gennaio. Tre ore di ritardo per un guasto all'Air Force One che ha costretto il presidente americano, Donald Trump a cambiare aereo. Un segno forse della provvidenza a rallentare il passo. E sembra aver funzionato. Toni decisamente più soft quelli utilizzati dal tycoon nel suo discorso fiume di 80 minuti al Forum dell'Economia mondiale di Davos, in Svizzera.

