Illuminazione Poste e biblioteca il Comune investe 115mila euro

Il Comune di Montegrotto Terme ha avviato un intervento di 115mila euro per migliorare l’illuminazione pubblica. L’intervento comprende l’installazione di nuovi punti luce, il ripristino di lampioni danneggiati e la riqualificazione di alcune zone strategiche, al fine di garantire maggiore sicurezza e funzionalità nel territorio comunale.

Il Comune di Montegrotto Terme ha affidato i lavori per l'installazione di nuovi punti luce nel territorio, il ripristino di lampioni danneggiati e la riqualificazione dell'illuminazione pubblica in alcune aree strategiche della città. L'investimento complessivo ammonta a 115.150,15 euro.

