Il welfare italiano è pronto a invecchiare? La long term care e lo scorporo necessario dal Fsn

Il sistema sanitario italiano si trova ad affrontare una sfida importante legata all'invecchiamento della popolazione. La gestione della long term care e la separazione dal Fondo sanitario nazionale rappresentano passaggi necessari per garantire la sostenibilità a lungo termine. È fondamentale pianificare strategie efficaci per rispondere alle esigenze crescenti di assistenza e cura, assicurando un sistema più equilibrato e resiliente per il futuro.

Il Sistema sanitario italiano si trova di fronte a una sfida epocale che richiede decisioni coraggiose e lungimiranti. L’audizione dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) dell’8 luglio 2024 ha evidenziato una dinamica preoccupante: mentre la spesa sanitaria pubblica è destinata a incrementarsi di 0,6 punti percentuali di Pil tra il 2024 e il 2070, la spesa per long-term care (Ltc) registrerà un aumento di 0,5 punti percentuali. Questi dati, confermati anche dal dodicesimo rapporto “Il monitoraggio della spesa sanitaria” della Ragioneria generale dello Stato pubblicato dal ministero dell’Economia e delle Finanze martedì 20 gennaio scorso, costituiscono un segnale d’allarme sulla sostenibilità dell’attuale architettura di welfare di fronte all’invecchiamento demografico. 🔗 Leggi su Formiche.net

