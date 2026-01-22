Il welfare italiano è pronto a invecchiare? La long term care e lo scorporo necessario dal Fsn

Il sistema sanitario italiano si prepara a affrontare il progressivo invecchiamento della popolazione. La questione della long term care e la separazione dal Fondo sanitario nazionale rappresentano passi fondamentali per garantire sostenibilità e qualità dell’assistenza nel lungo termine, richiedendo strategie condivise e interventi strutturali.

Il Sistema sanitario italiano si trova di fronte a una sfida epocale che richiede decisioni coraggiose e lungimiranti. L’audizione dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) dell’8 luglio 2024 ha evidenziato una dinamica preoccupante: mentre la spesa sanitaria pubblica è destinata a incrementarsi di 0,6 punti percentuali di Pil tra il 2024 e il 2070, la spesa per long-term care (Ltc) registrerà un aumento di 0,5 punti percentuali. Questi dati, confermati anche dal dodicesimo rapporto “Il monitoraggio della spesa sanitaria” della Ragioneria generale dello Stato pubblicato dal ministero dell’Economia e delle Finanze martedì 20 gennaio scorso, costituiscono un segnale d’allarme sulla sostenibilità dell’attuale architettura di welfare di fronte all’invecchiamento demografico. 🔗 Leggi su Formiche.net

