Il vescovo con la Tesla? Scelta ecologista Ma la Santa Sede indaga sulle spese del monsignore

Un vescovo di Alessandria è al centro di un’indagine riguardo alle sue spese di viaggio e al suo stile di vita. Accusato di viaggi costosi in Sud America e di residenze di pregio, l’autorità ecclesiastica sta esaminando le sue attività, mentre le questioni finanziarie della diocesi rimangono non pubbliche. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla gestione delle risorse ecclesiastiche.

Alessandria – Lo accusano di viaggi dispendiosi in Sud America per praticare il kitesurf; di vivere in un alloggio ristrutturato con pregio nel convento un tempo dei frati cappuccini; di guidare una diocesi che non pubblica i bilanci. Ma è soprattutto una vicenda a ricapitolare meglio di altre la bufera che rischia di travolgere il 63enne Guido Gallese, da quattordici anni vescovo di Alessandria. Lo scenario è quello della cena di Natale per i poveri del 2023 dove il presule approdò al volante di una Tesla, attirandosi la curiosità dei fedeli e qualche malumore giunto fino alla Santa Sede. Auto scelta ecologica o di lusso? Chi è il vescovo di Alessandria 'indagato' da Papa Leone: Guido Gallese, il prelato in Tesla che fa kitesurf in Sudamerica A questo e altri interrogativi sta cercando di rispondere il cardinale Giuseppe Bertello, 83 anni, inviato nei giorni scorsi dal Dicastero per i vescovi in visita apostolica nella diocesi piemontese per ispezionare la situazione.

