Il trionfo di Sabrina Ferilli è una magnifica notizia ma Mediaset adesso lancia due fiction in due giorni | perché è un errore

Il successo di Sabrina Ferilli, con il suo ultimo progetto

Sabrina Ferilli chiude A testa alta al 28.2% di share. Il motivo del suo successo è la semplicità assoluta e Mediaset adesso rischia di rovinare tutto lanciando due fiction nella stessa settimana.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: 'A testa alta – Il coraggio di una donna': trama, cast, quante puntate sono e tutte le anticipazioni sulla fiction con Sabrina Ferilli al via dal 7 gennaio 2026 su Canale 5

Ascolti tv del 7 gennaio, Sabrina Ferilli travolta dallo scandalo in prima serata: un trionfoDopo il successo della Lotteria d’Italia, Stefano De Martino torna al suo posto. Sabrina Ferilli debutta con A testa alta su Canale 5: gli ascolti tv. dilei.it

A Testa Alta chiude in bellezza con ascolti tv record: 28,2% di share con più di 4 milioni di telespettatori. Un trionfo per Sabrina Ferilli che sorride al successo e si conferma uno dei volti più vincenti delle fiction Mediaset. Una serie che ci ha parlato con delica facebook