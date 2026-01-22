Il Tribunale Federale Nazionale ha reso note le motivazioni della sentenza riguardante Zappi, accusato di aver indotto gli arbitri alle dimissioni. La decisione, approfondita in 23 pagine, apre ora la strada a un possibile appello da parte del presidente dell’Aia. La Figc, nel frattempo, valuta le prossime mosse, tra cui l’eventuale commissariamento, nel rispetto delle procedure e delle normative sportive.

Sono ventitrè, le pagine pubblicate dal Tribunale Federale della Figc per spiegare la condanna a 13 mesi di inibizione nei confronti del presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi, per le pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi per far spazio a Daniele Orsato e Stefano Braschi. La condanna è relativa all'udienza dello scorso 12 gennaio, quando fu decisa anche l'inibizione di due mesi per Emanuele Marchesi, componente del Comitato Nazionale, reo di aver modificato un verbale di una certa importanza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Tribunale Federale Nazionale: "Zappi ha indotto gli arbitri a dimettersi"

Bufera sugli arbitri, il presidente Zappi deferito al Tribunale Figc: la strana inchiesta e le ombre di una manovra politicaIl presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, è stato deferito al Tribunale Federale della FIGC, suscitando polemiche e dubbi sulla trasparenza della vicenda.

Ternana, penalizzazione in classifica: il secondo ‘round’ al Tribunale federale nazionale. Incognita recidivaLa Ternana si prepara a conoscere l'esito della seconda udienza al Tribunale federale nazionale riguardo alla penalizzazione in classifica, un provvedimento che potrebbe influenzare significativamente la sua posizione in campionato.

