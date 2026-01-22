Il treno passa una volta sola l' imprenditore messinese Giuseppe Arena si racconta nella sua nuova biografia

Il 27 gennaio si terrà la presentazione di “Il treno non passa una volta sola”, una biografia di Giuseppe Arena, imprenditore messinese e fondatore di Arenaways. Il libro, edito da Piemme, ripercorre il suo percorso personale e professionale, offrendo uno sguardo sulla sua esperienza nel settore dei trasporti. Un’occasione per conoscere una storia imprenditoriale caratterizzata da determinazione e passione.

Martedì 27 gennaio la presentazione del volume, edito da Piemme, all'Hotel Royal. Un racconto che unisce la storia personale e quella nel mondo delle ferrovie del protagonista Una storia imprenditoriale e personale che diventa un libro. Si svolgerà martedì 27 gennaio la presentazione di “Il treno non passa una volta sola”, volume edito da Piemme che racconta il percorso di Giuseppe Arena, fondatore di Arenaways. Figlio d’arte, messinese di nascita ma torinese d’adozione, Giuseppe Arena ripercorre tutte le tappe fondamentali del suo cammino personale e professionale. Dagli studi tecnici all’esperienza nell’ufficio brevetti, dall’articolato percorsoall’interno delle Ferrovie dello Stato fino alla svolta imprenditoriale che lo portò a rompere il monopoliodi Trenitalia, nelle merci come nel trasporto passeggeri.🔗 Leggi su Messinatoday.it

