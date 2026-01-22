il teatro della cometa ritrova il suo palcoscenico musicale

Il Teatro della Cometa, situato nel centro di Roma ai piedi del Campidoglio, riapre il suo palcoscenico musicale. Con una lunga tradizione culturale, il teatro continua a offrire eventi artistici e concerti, contribuendo alla vita culturale della città. La sua posizione strategica e l’atmosfera intima lo rendono un punto di riferimento per gli appassionati di musica e teatro, preservando il suo ruolo di spazio dedicato all’arte e alla cultura romana.

Incastonata nel tessuto storico della zona, ai piedi del Campidoglio, la sala ospiterà la prima stagione concertistica della Fondazione “Nicola Bulgari”. E nei mesi successivi ci sarà ancora tanta musica Il Teatro della Cometa sorge nel cuore di Roma, incastonato nel tessuto storico della zona, ai piedi del Campidoglio. Raccolto, prezioso, raffinato nei suoi dettagli come “un teatrino di quelli antichi di corte”, la sala nasce più come ambiente privato che come spazio aperto al pubblico. Malgrado l’intimità del luogo, su questo palco sono saliti artisti come Samuel Beckett e Eugène Ionesco, e le più importanti compagnie degli anni Sessanta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

