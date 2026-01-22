L’attenzione degli investigatori si concentra su un particolare temporale, apparentemente secondario, riguardante il suocero fuori dalla villa di Federica Torzullo. Questo dettaglio emerge come elemento chiave nell’indagine sull’omicidio, offrendo possibili spunti per ricostruire le dinamiche dei fatti e approfondire il contesto dell’accaduto.

È un dettaglio temporale, apparentemente marginale, a catalizzare ora l’attenzione degli inquirenti nell’inchiesta sull’omicidio di Federica Torzullo. Claudio Carlomagno, 44enne accusato di aver ucciso la moglie, è al centro delle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia, che stanno ricostruendo minuto per minuto quanto accaduto la mattina del delitto. Nell’ordinanza firmata dal gip Viviana Petrocelli emerge un elemento che apre nuovi interrogativi e che riguarda una presenza inattesa nei pressi dell’abitazione della coppia. Secondo quanto riportato, il padre di Claudio Carlomagno, che non risulta indagato, la mattina dell’omicidio si trovava in via Costantino, a poca distanza dalla villetta in cui vivevano i due coniugi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Il suocero fuori dalla villa di Federica”. Omicidio Torzullo, il retroscena

Federica Torzullo, il retroscena sul suocero: “Lì vicino la mattina dell’omicidio”Federica Torzullo, il retroscena sul suocero: “Lì vicino la mattina dell’omicidio” Un dettaglio temporale, apparentemente secondario, sta assumendo un ruolo importante nell’indagine sull’omicidio di Federica Torzullo.

Federica Torzullo, il retroscena sul suocero: "Fermo lì per 9 minuti"Claudio Carlomagno, 44 anni, è al centro delle indagini dei carabinieri di Ostia in relazione all’omicidio di Federica Torzullo, sua moglie.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Dirigente non dichiara il legame di parentela con il suocero mafioso: legittimo il licenziamento; Picchia la compagna che ha in braccio la neonata: il suocero corre in aiuto della figlia e viene accoltellato; Federica Torzullo, la sorella Stefania: Ho denunciato con lui la scomparsa, ma ha detto tante bugie. Erano separati in casa; Aggredisce la compagna e ferisce il suocero, arrestato 25enne a Lercara Friddi.

"Il suocero fuori alla villetta di Federica...". Torzullo, il retroscena: cosa è successo la mattina dell'omicidio - facebook.com facebook