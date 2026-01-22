Il soccorso ai migranti raccontato con le immagini | presentazione con l' autore al Rivolta
Al centro sociale Rivolta di Marghera, Francesco Piobbichi presenta il suo libro “Insorge l'aurora”. Attraverso immagini, il volume racconta il soccorso di 32 migranti rimasti aggrappati alla piattaforma petrolifera Miskar, al largo della Tunisia, nel marzo 2025. Un racconto che unisce fotografia e testimonianza, offrendo uno sguardo diretto su un episodio di grande rilevanza umana e sociale.
Francesco Piobbichi porta al centro sociale Rivolta di Marghera il libro “Insorge l'aurora”, storia per immagini del soccorso di 32 persone rimaste aggrappate per giorni alla piattaforma petrolifera Miskar, al largo della Tunisia, nel marzo del 2025. L'appuntamento, venerdì 23 gennaio 2026 alle.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
