Il sindaco mediatico si distingue per la sua presenza costante sui social, spesso utilizzando ogni evento pubblico o notizia di cronaca per attirare l’attenzione. Questa modalità di comunicazione, orientata più all’immagine che all’azione concreta, solleva domande sulla reale efficacia del suo ruolo e sulla differenza tra governare e pubblicizzare. Un fenomeno che riflette le nuove dinamiche della politica locale nell’era digitale.

C’è chi governa. E poi c’è chi posta. Il Sindaco mediatico non perde un colpo: basta un fatto di cronaca, una tragedia lontana, un titolo sui giornali. ed ecco che scatta l’ordinanza con effetto immediato, pronta per Facebook prima ancora che per l’albo pretorio. L’ultima perla? vietate fiamme libere, articoli pirotecnici, fiammelle ornamentali e pure le candeline se uno soffia troppo forte, soprattutto nei locali pubblici. Un atto “formale ma simbolico”, dice lui. Che tradotto dal politichese significa: non risolve nulla, ma fa scena. Il Sindaco stesso lo ammette: “Non si risolvono tutti i problemi legati alla sicurezza”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il sindaco mediatico colpisce ancora. Ogni occasione è buona per mettere firme post e applausi

Cosa regalare a un collega, idee per ogni budget e ogni occasioneCerchi idee regalo per un collega? In questo articolo troverai spunti adatti a ogni budget e occasione, dal Secret Santa ai compleanni.

“Messaggi e avances a casa di Signorini, non avevo il coraggio di parlarne con nessuno. Il clamore mediatico? Avevo contratti con firme della moda, ci ho solo perso”: così Antonio MedugnoAntonio Medugno, modello e influencer napoletano, ha recentemente rivelato di aver ricevuto messaggi e avances da Alfonso Signorini, culminati in un invito a casa sua.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Il sindaco e il caso mediatico dei 14 morti in 10 giorni: Rifarei quel post. I decessi, le campane musicali per i 2 neonati, il paese sano e vivo.

Castiglion Fiorentino, 14 decessi da inizio 2026: il sindaco chiarisce ma l'opposizione chiede verificheIl sindaco ha sottolineato che la sua intenzione non era quella di lanciare un allarme sociale, ma semplicemente di esprimere cordoglio alle famiglie colpite ... gonews.it

Il sindaco e il caso mediatico dei 14 morti in 10 giorni: Rifarei quel post. I decessi, le campane musicali per i 2 neonati, il paese sano e vivoDalla fila di funerali al tam tam di giornali, siti e tv con i riflettori puntati sul paese dove si muore troppo è stato un baleno. La notizia dei 14 decessi in 10 giorni ha fatto da esca mediatica ... corrierediarezzo.it

Risposta al Provvedimento del Sindaco riguardante le Colonie di Gatti . "piccolo borgo di Comabbio, nel Varesotto, è balzato agli onori della cronaca nazionale a causa di un'ordinanza comunale che ha sollevato un polverone mediatico e social. Il provvedime - facebook.com facebook