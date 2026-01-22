Il sindacalista Cenciotti dà il benvenuto ai commissari prefettizi

L'RSU del Comune di Marcianise, rappresentata da Saverio Cenciotti della Cgil, ha rivolto un cordiale benvenuto al nuovo commissario straordinario Biagio Del Prete e ai commissari prefettizi Riccardelli, Zona e Pianese. In un contesto di transizione amministrativa, tali saluti mirano a favorire un clima di collaborazione e dialogo tra le parti, con l’obiettivo di garantire il buon funzionamento dell’ente e il rispetto delle procedure istituzionali.

L'Rsu del comune di Marcianise, Saverio Cenciotti della Cgil, porge i più cordiali saluti di benvenuto al commissario straordinario Biagio Del Prete e ai commissari funzionari prefettizi Riccardelli, Zona e Pianese. "Fiduciosi che si possa continuare sui programmi e sul lavoro fin ora svolto

