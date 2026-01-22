Il ruolo del padre di Carlomagno mentre Federica Torzullo veniva uccisa | cosa ci faceva in auto nella stessa strada e l’altra persona non identificata

Durante l’omicidio di Federica Torzullo, il padre di Carlomagno, Pasquale, si trovava in auto sulla stessa strada. Mentre Claudio Carlomagno si occupava di gestire la scena del crimine, Pasquale era presente in quel momento, insieme a un’altra persona non identificata. Questa presenza solleva interrogativi sulla dinamica degli eventi e sul ruolo di ciascuno in quei momenti.

Mentre Claudio Carlomagno ripuliva la scena del crimine, suo padre Pasquale si trovava proprio in via Costantino. Non è indagato, ma dovrà presto spiegare agli inquirenti cosa ci facesse lì per nove minuti, proprio la mattina in cui Federica Torzullo veniva uccisa. Le telecamere lo inchioderebbero, visto che dalle 7.08 alle 7.17, Pasquale Carlomagno era nei pressi della villetta della coppia, come emerge dall’ordinanza del giudice per le indagini preliminari Viviana Petrocelli. Una presenza che al momento no trova spiegazioni. Soprattutto alla luce del fatto che il figlio in quello stesso lasso di tempo sarebbe stato impegnato a cancellare le tracce di sangue all’interno della casa.🔗 Leggi su Open.online

Federica Torzullo, il ruolo del padre del killer: mentre Claudio puliva le tracce lui era in auto nella stessa viaFederica Torzullo analizza il ruolo di Claudio Torzullo, padre del sospettato Claudio Carlomagno.

Federica Torzullo, il ruolo del padre di Claudio Carlomagno e le bugie indotte dal figlio: "Scusateci"Federica Torzullo è stata vittima di un tragico femminicidio, mentre il padre di Claudio Carlomagno si trovava sotto casa del figlio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, il ruolo del padre di Claudio Carlomagno e le bugie indotte dal figlio: Scusateci; Federica Torzullo, il ruolo del padre del killer: mentre Claudio puliva le tracce lui era in auto nella stessa via; A Cernusco gli incontri per genitori. Dal ruolo del papà alla sfida di educare; Scuola Genitori: il 9 febbraio Daniele Novara inaugurerà il percorso con una lezione sul ruolo del padre.

Il ruolo del padre di Carlomagno mentre Federica Torzullo veniva uccisa: cosa ci faceva in auto nella stessa strada e l’altra persona non identificataSi vede un 'ombra in auto con Claudio Carlomagno, quando ormai il cadavere della sua ex moglie è nel bagagliaio. Il mistero sul padre e i nove minuti tutti da chiarire ... open.online

Federica Torzullo, il ruolo del padre di Claudio Carlomagno e le bugie indotte dal figlio: ScusateciIl padre di Claudio Carlomagno era arrivato sotto casa del figlio mentre era in corso il femminicidio di Federica Torzullo ... virgilio.it

! Online il secondo episodio! Massimo #Ambrosini, nel ruolo di padre, incontra Alice #Degradi, stella del volley, per parlare di diabete di tipo 1 L'episodio completo sostenabilia.it/speak-out/non-… #FIGC #SPE x.com

Il Ruolo e il Compito del Padre Comprendere il ruolo e il compito del padre è molto importante per generare ordine e armonia all’interno della famiglia. Osserveremo come un “padre archetipico” dell’immaginario collettivo, San Giuseppe, sia stato rapprese - facebook.com facebook