il romanzo giallo di mauro bonanno racconta arcani di luce e ombra

Il romanzo giallo di Mauro Bonanno esplora i confini tra luce e ombra, offrendo al lettore un viaggio tra misteri visibili e segreti celati. Un’opera che invita a riflettere oltre la trama, penetrando nelle sfumature più sottili dell’animo umano. Un racconto che stimola la curiosità e invita a scoprire ciò che si cela dietro le apparenze, in un equilibrio tra indagine e introspezione.

Ci sono libri che invitano a indagare un delitto e altri che chiedono al lettore di attraversare zone più sottili, dove il mistero non è solo ciò che accade, ma ciò che si nasconde dietro lo sguardo. È in questo territorio di confine che si colloca ‘Arcani di luce e ombra, un’indagine di Silvano Marrà’, il romanzo giallo di Mauro Bonanno che sarà al centro dell’incontro in programma oggi, alle 18.30, nei locali dell’Animg di via Sapri 29. A dialogare con l’autore sarà Felice Ferrara, in una presentazione organizzata dall’Associazione Le Spugne, dal Circolo Fantoni e da Animg. Protagonista del romanzo è Silvano Marrà, commissario di polizia lontano dagli stereotipi del genere: disincantato ma empatico, riflessivo, capace di osservare con attenzione non solo ciò che è evidente, ma anche ciò che rimane ai margini della scena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

