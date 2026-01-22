Nel 2026, il Brutalismo si reinventa come stile apprezzato dalla Generazione Z. Questa tendenza, che valorizza il cemento e le linee essenziali, si afferma nelle immagini social, nelle gallerie e negli spazi domestici. Un ritorno che dimostra come estetiche minimaliste e materiali grezzi possano incontrare nuove interpretazioni e interessi, segnando una svolta nel panorama del design contemporaneo.

Nel panorama estetico del 2026, un fenomeno solo in apparenza contraddittorio ha conquistato i social, le gallerie d’arte e soprattutto le scelte di interior design della Generazione Z: il ritorno del Brutalismo. Uno stile che per decenni è stato percepito come freddo, divisivo, persino respingente, oggi vive una seconda vita. Ma non si tratta di un revival nostalgico. Per i nativi digitali, il Brutalismo non è solo un’estetica: è un manifesto di autenticità, un ritorno alla materia grezza in un mondo sempre più filtrato, levigato, artificiale. Una storia di etica prima che di estetica. Per capire il fascino attuale, bisogna tornare alle origini. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il ritorno del cemento perché la Gen Z si è innamorata del brutalismo

