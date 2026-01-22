Il rilancio in chiave pop dopo gli addii eccellenti ModenaFiere riparte con 24 eventi annuali

ModenaFiere riprende il suo percorso con un calendario di 24 eventi nel 2026, ampliando l’offerta rispetto all’anno precedente. Questa crescita è possibile grazie all’accordo tra BolognaFiere e Multimedia Tre, che favorisce un aumento delle manifestazioni in viale Virgilio. Un ritorno importante per il polo fieristico, che si prepara a offrire un programma più ricco e diversificato, mantenendo un approccio professionale e sobrio.

Quindici le manifestazioni realizzate in accordo con Multimedia Tre. Tra le novità Mystica, Esoterica e Tattoo e Collezionando, per puntare ad un quartiere specializzato sul b2c Il 2026 di ModenaFiere sarà scandito da 24 appuntamenti fieristici. Un calendario più ricco di quello dell'anno precedente, grazie all'accordo tra BolognaFiere e Multimedia Tre, che permette d’incrementare in modo significativo gli eventi che avranno luogo in viale Virgilio. L'azienda veneta specializzata nell’organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche - con 35 anni di attività sulle spalle e una decina di questi di collaborazione con BolognaFiere - curerà infatti ben 15 appuntamenti.🔗 Leggi su Modenatoday.it

