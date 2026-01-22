Il report che mette paura alla Tuscia | Salute fragile e mortalità alta redditi bassi e tanta solitudine

Il rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile (Bes) 2025 presenta una realtà preoccupante per la Tuscia, evidenziando una salute fragile, una mortalità elevata, redditi bassi e un aumento della solitudine. Questi dati riflettono le sfide sociali ed economiche della zona, richiedendo attenzione e interventi mirati per migliorare la qualità della vita della comunità.

Non è un quadro rassicurante quello che emerge dal rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) 2025. Sarà presentato questo pomeriggio, 22 gennaio, alle 15 nella sala Anselmi di palazzo Gentili. Nella sede della Provincia, davanti a una.

Redditi bassi, anziani e lavoro fragile: "Serve un Patto per lo sviluppo"Nel contesto di un territorio che si impoverisce e invecchia, emergono sfide come redditi bassi, lavoro precario e una popolazione in diminuzione.

