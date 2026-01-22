Recentemente, una piccola impresa veneta ha suscitato discussioni a livello nazionale per aver somministrato un questionario interno con la domanda: «Chi licenzieresti?». Questo episodio ha acceso polemiche e sollevato questioni etiche sul trattamento dei dipendenti e sulla gestione delle risorse umane in contesti aziendali di piccole dimensioni, evidenziando le tensioni che possono emergere in ambienti di lavoro sotto pressione.

In un’epoca segnata da economie fragili e mercati del lavoro sempre più competitivi, una piccola impresa veneta ha fatto parlare di sé in tutta Italia, non per un titolo di bilancio da primato né per una nuova tecnologia all’avanguardia, bensì per un quesito interno destinato ad accendere tensioni e malumori tra i suoi dipendenti. Nei giorni scorsi, alla Bluergo, società di componentistica elettronica con sede a Castelfranco Veneto (Treviso), è stato distribuito un questionario interno rivolto ai dipendenti con una richiesta tanto insolita quanto controversa: indicare quale collega avrebbero licenziato, se ne avessero avuto la possibilità. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il questionario choc in azienda: «Chi licenzieresti?» Bufera su una piccola impresa veneta

“Chi licenzieresti dei tuoi colleghi?”. Squid game a Treviso, il questionario choc dell’azienda ai dipendentiUn'azienda di Castelfranco Veneto ha suscitato scalpore con un questionario ai dipendenti in cui si chiede loro di indicare chi licenzieranno, richiamando atmosfere simili a un reality show.

Come in Squid Game, questionario choc in azienda: "Quale collega licenzieresti?"In provincia di Treviso, un’azienda ha suscitato discussioni proponendo ai dipendenti un questionario particolare, chiedendo loro quale collega licenzierebbero.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Quale collega licenzieresti?: questionario choc in un'azienda di Treviso; 'Chi licenzieresti?', il questionario shock di un'azienda ai dipendenti; Questionario choc in un'azienda (in crisi) di Treviso: Chi vorresti licenziare dei tuoi colleghi?. I sindacati: Mai vista una cosa del genere. Fomenta guerre interne; Come in Squid Game, questionario choc in azienda: Quale collega licenzieresti?.

Questionario choc in un'azienda (in crisi) di Treviso: «Chi vorresti licenziare dei tuoi colleghi?». I sindacati: «Mai vista una cosa del genere. Fomenta guerre interne»Due fogli distribuiti prima di Natale alla Bluergo di Castelfranco: dieci lavoratori (su 60) li consegnano compilati. Sigle sindacali all'attacco: «Scelta scellerata» ... corrieredelveneto.corriere.it

Secondo quanto emerso, solo una decina di moduli sarebbe stata effettivamente riconsegnataNel modulo venivano poste domande esplicite e controverse, come chi dovrebbe restare a casa in caso di difficoltà: chi non ha figli, chi lavora part-time o chi è stato assunto più di recente. Tra le ... lanuovasardegna.it

Questionario-choc distribuito ai dipendenti alla Bluergo di Castelfranco Veneto. Ma così si erodono fiducia e coesione. L'articolo di Paolo M. Alfieri, su Avvenire buff.ly/5hoo7zS x.com

Meglio licenziare chi è part-time, chi non ha figli o i più giovani È il contenuto choc del questionario distribuito prima di Natale ai dipendenti della Bluergo, azienda di componenti elettronici per l’automotive di Castelfranco Veneto (Treviso), che conta una sess - facebook.com facebook