Il prof Franco Manni non molla | Solo l’Italia obbliga ad andare in pensione per raggiunti limiti d’età

Il professor Franco Manni, docente di filosofia e storia a Brescia, continua a opporsi all’obbligo di pensionamento imposto esclusivamente dall’età. La sua posizione evidenzia le peculiarità del sistema italiano, che ancora prevede questa misura. La sua battaglia si inserisce nel dibattito sulla flessibilità e le possibilità di lavoro per le persone oltre i limiti tradizionali di età, sottolineando l’importanza di valutare ogni situazione individuale.

Brescia, 22 gennaio 2026 – Prosegue la battaglia del professor Franco Manni, docente di filosofia e storia al Liceo Leonardo di Brescia, contro l’obbligo di andare in pensione esclusivamente per raggiunti limiti d’età. Il ricorso. Dopo la sentenza del Tar di Brescia che ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, questa settimana il ricorso sarà riassunto al Tribunale Civile, dove il giudice del lavoro sarà chiamato a decidere se il professore è obbligato ad andare in pensione per motivi anagrafici (la messa a riposo è stata già firmata e scatterà l’1 settembre 2026, a 67 anni ) o se può continuare ad insegnare almeno per ulteriori tre anni, fino ai 70, come è previsto per alcune categorie pubbliche, in via eccezionale, dalla legge di Bilancio 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

