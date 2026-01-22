Il porto di Tremestieri riparte a metà aperto uno scivolo

Il porto di Tremestieri ha riaperto parzialmente, dopo essere stato chiuso nelle ultime 48 ore a causa delle mareggiate causate dal ciclone Harry. È stato riaperto uno degli scivoli, permettendo di riprendere le operazioni di navigazione e le attività portuali, in attesa di ulteriori verifiche e interventi per garantire la sicurezza delle strutture.

Riaperto a metà il porto di Tremestieri, bloccato nelle ultime 48 ore dalle mareggiate provocate dal ciclone Harry. Alle 15 di questo pomeriggio è tornato operativo uno scivolo consentendo ai mezzi pesanti di poter sbarcare in città o imbarcarsi sui traghetti verso la Calabria.

