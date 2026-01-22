Il popolo curdo è ancora una volta tradito | il modello Trump fa altri proseliti

Il popolo curdo ha affrontato numerose sfide, contribuendo significativamente alla sconfitta dell’Isis e alla creazione di istituzioni democratiche nel Rojava. Tuttavia, recenti sviluppi, ispirati dal modello statunitense durante l’amministrazione Trump, sembrano mettere a rischio questi successi. Questa situazione solleva questioni sulla stabilità delle conquiste kurde e sul futuro dell’autogoverno in una regione complessa e strategica.

Non solo i coraggiosi combattenti kurdi delle Forze democratiche siriane hanno sconfitto l’Isis, eliminando una grave minaccia terroristica che incombeva sul Medio Oriente e sul mondo, ma le organizzazioni kurde hanno dato vita in Rojava, nel Nord-Est della Siria, a istituzioni autenticamente democratiche basate sull’autogoverno, la tutela ambientale e i diritti delle donne, in netta contrapposizione alle tendenze del capitalismo e del patriarcato dominanti. Oggi questa esperienza autenticamente rivoluzionaria è in grave pericolo e sotto l’assedio delle bande tribali inquadrate nelle cosiddette Forze Armate siriane, comandate da Al Jolani che da nemico terrorista numero uno è passato in breve tempo a fidato mandatario di Trump e interlocutore più che gradito di Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

