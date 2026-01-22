Il passaggio del ciclone Harry a Galati il day after ripreso dal drone | conta dei danni e preoccupazione

Il giorno dopo il passaggio del ciclone Harry a Galati, si registrano i primi effetti e danni alle abitazioni nelle zone più vicine al mare, colpite dall'azione delle onde. Le immagini riprese dal drone offrono uno sguardo dettagliato sulla situazione, mentre si proseguono le valutazioni sui danni e le eventuali misure di sicurezza adottate per garantire la ripresa delle attività e la tutela dei residenti.

Anche il villaggio costiero ha fatto i conti con la mareggiata degli ultimi giorni. Tante le case distrutte dalle onde mentre preoccupa la zona a ridosso del torrente. Dal Comitato una nuova richiesta di aiuto Anche Galati Marina ha fatto i conti con il ciclone Harry. Tanti i danni alle abitazioni più vicine al mare, devastate dalle onde. Tante le richieste di aiuto della popolazione tra famiglie evacuate e complessi sommersi da sabbia e detriti. Ieri i primi interventi di vigili del fuoco e protezione civile mentre altri hanno scelto di agire privatamente per fare presto e ritornare il più possibile alla normalità.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Emergenza maltempo a Catania: città in ginocchio dopo il ciclone Harry, si fa la conta dei danniA Catania, l’impatto del ciclone Harry ha causato danni significativi alla città, che si trova ad affrontare emergenze e criticità diffuse.

“Un bollettino di guerra”: inizia la conta dei danni per il ciclone Harry, che ha devastato la Sicilia (e non solo)Il ciclone Harry ha interessato diverse regioni italiane, causando ingenti danni in Calabria, Sardegna e Sicilia.

Il ciclone Harry travolge la Sicilia, Catania allagata. Le immagini da elicottero Vigili del fuocoSi contano i danni in Sicilia dopo il passaggio del ciclone Harry che ha travolto la costa. A Catania, le immagini riprese dagli elicotteri dei vigili del fuoco mostrano gli ... leggo.it

Il Sud Italia conta i danni dopo il passaggio del ciclone HarryIl ciclone Harry ha devastato le coste del Sud Italia, interessando principalmente Calabria, Sicilia e Sardegna. Oggi i luoghi colpiti contano i danni. mam-e.it

La ferrovia Messina - Catania dopo il passaggio del ciclone mediterraneo Harry. Da siciliana chiedo al Ministro Salvini: resta qualche spicciolo, dai miliardi stanziati per il ponte, per garantire almeno strade e ferrovie nel resto dell'isola Chiedo, se non sono tr - facebook.com facebook

#Meteo Il passaggio del ciclone Harry: ancora allerta rossa su gran parte di Sicilia, Sardegna e Calabria. Chiuse le scuole in molti Comuni. Miglioramento da giovedì. Nel video il lato giocoso, laddove possibile, del freddo estremo: scene in Kamchatka e a B x.com