il parlamento ue blocca il mercosur sovranisti spaccati

Il parlamento europeo ha deciso di bloccare l’accordo commerciale con il Mercosur, evidenziando divisioni tra i sovranisti. La questione dei dazi di Trump contro i Paesi coinvolti in Groenlandia ha evidenziato divisioni interne all’estrema destra. Questa decisione segna un momento di riflessione sulle relazioni internazionali e le scelte di politica commerciale dell’Unione Europea.

Ue L’accordo commerciale dovrà passare al vaglio della Corte di giustizia. Uno stop pesante che divide gruppi europei e governo Ue L’accordo commerciale dovrà passare al vaglio della Corte di giustizia. Uno stop pesante che divide gruppi europei e governo L’accordo con il Mercosur e la minaccia, ritirata ieri, dei dazi di Trump contro i Paesi che hanno inviato soldati in Groenlandia ha mostrato le prime evidenti crepe nell’estrema destra europea. È stato evidente ieri quando il parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha assestato un colpo all’accordo Ue-Mercosur votando per il rinvio alla Corte di Giustizia Ue per valutarne la conformità ai Trattati. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

