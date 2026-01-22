Il parlamento europeo ha deciso di bloccare l’accordo commerciale con il Mercosur, evidenziando divisioni tra i sovranisti. La questione dei dazi di Trump contro i Paesi coinvolti in Groenlandia ha evidenziato divisioni interne all’estrema destra. Questa decisione segna un momento di riflessione sulle relazioni internazionali e le scelte di politica commerciale dell’Unione Europea.

Ue L’accordo commerciale dovrà passare al vaglio della Corte di giustizia. Uno stop pesante che divide gruppi europei e governo Ue L’accordo commerciale dovrà passare al vaglio della Corte di giustizia. Uno stop pesante che divide gruppi europei e governo L’accordo con il Mercosur e la minaccia, ritirata ieri, dei dazi di Trump contro i Paesi che hanno inviato soldati in Groenlandia ha mostrato le prime evidenti crepe nell’estrema destra europea. È stato evidente ieri quando il parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha assestato un colpo all’accordo Ue-Mercosur votando per il rinvio alla Corte di Giustizia Ue per valutarne la conformità ai Trattati. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il parlamento Ue blocca il Mercosur. Sovranisti spaccati

Mercosur, il Parlamento europeo blocca il sì al trattato: tocca alla Corte Ue | Cosa prevede Il Parlamento europeo ha deciso di bloccare l’approvazione definitiva del trattato con il Mercosur, rinviando la decisione alla Corte Ue.

Ue-Mercosur: Sensi, 'vittoria sovranisti e sinistre miopi, danno pesante per Europa'L’accordo tra Ue e Mercosur rappresenta una questione complessa che coinvolge diversi attori politici.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Mercosur, cosa prevede l'accordo e cosa succede dopo lo stop del parlamento e il rinvio alla Corte Ue; Mercosur, blitz a Strasburgo blocca il sì al trattato: 10 voti di scarto. Deciderà la Corte Ue; Groenlandia, il Parlamento europeo congela la ratifica dell'accordo commerciale con gli Usa; Il Parlamento europeo blocca il Mercosur.

Accordo Ue-Mercosur, il Parlamento europeo blocca il sì al trattato: ora tocca alla Corte UeIl Parlamento europeo rinvia l’accordo Ue-Mercosur alla Corte di Giustizia per verificarne la conformità ai Trattati, prendendo tempo sulla ratifica. Commissione critica, maggioranze spaccate ... msn.com

Mercosur, blitz a Strasburgo blocca il sì al trattato: 10 voti di scarto. Deciderà la Corte UeLe due mozioni erano state presentate da Sinistra, Verdi e Patrioti. Approvato il rinvio dell’accordo Ue-Mercosur ai giudici europei. Merz: Si applichi ... repubblica.it

Un voto decisivo che blocca il processo di ratifica dell’accordo da parte degli Stati membri e del Parlamento europeo, in attesa della decisione dei giudici di Lussemburgo. x.com

IL PARLAMENTO EUROPEO BLOCCA L'ACCORDO CON IL MERCOSUR PASSA IL BLITZ PER 10 VOTI, L'ESAME VA ORA ALLA CORTE UE L'Eurocamera ha approvato con 334 voti a favore, 324 contrari e 11 astenuti la richiesta di inviare il testo dell'accor - facebook.com facebook