Il padre di Carlomagno ha bussato alla porta poco dopo l'omicidio la scusa del figlio per non farlo entrare

Dopo il femminicidio avvenuto presso l’abitazione di Federica Torzullo, il padre di Carlomagno si è presentato alla porta poco dopo l’evento. Tuttavia, il figlio non gli ha consentito l’ingresso, utilizzando come scusa la sua presenza. Circa trenta minuti dopo, anche il suocero di Federica è arrivato a casa, ma anche in questo caso l’accesso è stato negato. Questi dettagli fanno parte delle indagini in corso sulla vicenda.

Il suocero di Federica Torzullo è arrivato a casa della donna di Claudio Carlomagno circa mezz'ora dopo il femminicidio, ma il figlio non gli ha aperto.🔗 Leggi su Fanpage.it

“Lo steward ha bussato alla porta gridando ‘fuoco, fuoco’, poi l’acqua ha iniziato a entrare nella cabina e abbiamo pensato che la nave stesse affondando”: panico durante la crocieraDurante una crociera, un allarme ha causato momenti di confusione a bordo.

Claudio Carlomagno ha confessato, il crollo davanti al gip dopo l’omicidio della moglie: «Non volevo perdere l’affidamento di mio figlio»Claudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, ad Anguillara Sabazia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, il ruolo del padre di Claudio Carlomagno e le bugie indotte dal figlio: Scusateci; La scomparsa di Federica Torzullo: Carlomagno con le sue bugie poteva incastrare il padre; Claudio Carlomagno, chi è l'uomo accusato dell'omicidio di Federica Torzullo. I pm: Senza legami e amici; Federica Torzullo, il ruolo del padre del killer: mentre Claudio puliva le tracce lui era in auto nella stessa via.

Femminicidio di Federica Torzullo: la Procura valuta la presenza del padre di Claudio Carlomagno in via Costantino Nel quadro delle indagini sul femminicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia nel gennaio 2026, gli investigatori stanno an - facebook.com facebook

Il padre Stefano era originario del paese del Pollino dove ora tutti si stringono attorno alla famiglia. Il marito Claudio Carlomagno è stato trasferito in carcere. Venerdì fiaccolata silenziosa per le strade della cittadina x.com