Il padre di Carlomagno ha bussato alla porta poco dopo l'omicidio la scusa del figlio per non farlo entrare

Da fanpage.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il femminicidio avvenuto presso l’abitazione di Federica Torzullo, il padre di Carlomagno si è presentato alla porta poco dopo l’evento. Tuttavia, il figlio non gli ha consentito l’ingresso, utilizzando come scusa la sua presenza. Circa trenta minuti dopo, anche il suocero di Federica è arrivato a casa, ma anche in questo caso l’accesso è stato negato. Questi dettagli fanno parte delle indagini in corso sulla vicenda.

Il suocero di Federica Torzullo è arrivato a casa della donna di Claudio Carlomagno circa mezz'ora dopo il femminicidio, ma il figlio non gli ha aperto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

