Dopo l’assoluzione penale del chirurgo Paolo Oneda, si apre ora una fase civile per il possibile risarcimento dei danni alla vittima, riguardo al trattamento del melanoma con tisane. La vicenda evidenzia le implicazioni legali e mediche di procedure alternative e il percorso per ottenere giustizia e risarcimenti nel contesto sanitario.

Brescia, 22 gennaio 2026 – La giustizia l’ha assolto con formula piena sotto il profilo penale. Ma c’è un nuovo capitolo che si apre: quello civile, relativo al possibile risarcimento del danno alla vittima. Ci sono sviluppi nella vicenda del chirurgo bresciano Paolo Oneda, coinvolto nel dramma della morte della quarantenne Roberta Repetto, figlia dell’ex sindaco di Chiavari P aola Repetto, che nel 2018 fu stroncata da un melanoma, per l’accusa insorto dopo l’asportazione di un neo con pratiche alternative nel centro olistico Anidra, in Liguria, proprio da parte del professionista, e curato per due anni con tisane e bagni nel fiume. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il neo asportato e il melanoma curato con le tisane. Dopo l’assoluzione del chirurgo bresciano Paolo Oneda si apre la battaglia per il risarcimento

Morta dopo asportazione neo in un centro olistico: medico bresciano dovrà risarcire la famigliaUn medico bresciano dovrà risarcire la famiglia di una donna deceduta in seguito a un intervento di asportazione di un neo avvenuto in un centro olistico.

