Il Napoli sprinta per Giovane | l’obiettivo è chiudere a breve

Il Napoli si trova in posizione di vantaggio nella trattativa per Giovane, attaccante brasiliano del Verona. La società di De Laurentiis mira a chiudere l’affare nel prossimo futuro, rafforzando il reparto offensivo. La volontà è di definire rapidamente l’accordo, consentendo all’attaccante di integrarsi al più presto nel progetto partenopeo. La trattativa si svolge con attenzione e senza clamori, nel rispetto delle tempistiche e delle esigenze di entrambe le parti.

Il club di De Laurentiis ora è in netta pole per l’attaccante brasiliano Sprint Napoli per Giovane del Verona. L’inserimento raccontato ieri anche da Calciomercato.it, si è trasformato presto in qualcosa di molto più concreto. Il club azzurro, che ha appena salutato Lucca (stesso agente) e Noa Lang facendo spazio davanti, è intenzionato a chiudere a breve l’operazione. Il Napoli affonda per Giovane: l’obiettivo è chiudere a breve (AnsaFoto) – Calciomercato.it Esploso alla sua prima stagione in Serie A, l’attaccante brasiliano piace praticamente a mezza Serie A. Soprattutto alle big, dall’ Inter alla Roma passando per la Juve fino ad Atalanta e Lazio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Giovane Juve, il Napoli prova a chiudere il colpo: ma è prima necessaria quella cessione

"C'è l'accordo!": Napoli su Giovane, ecco cosa manca per chiudere l'affare

