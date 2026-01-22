Il Napoli ha deciso di non procedere con una ricapitalizzazione, mantenendo il mercato calciatori ancora bloccato. Le principali squadre italiane, tra cui Milan, Inter, Juventus e Roma, hanno confermato la loro posizione di non modificare le norme attuali, lasciando invariato il quadro delle operazioni di mercato. Questa scelta influirà sulle possibilità di acquisti e cessioni nelle prossime settimane.

Il Napoli resta col mercato bloccato. Milan, Inter, Juventus e Roma non daranno l’ok a modificare la norma a calciomercato aperto. Quindi se ne riparla a fine maggio, quando entrerà in vigore la modifica. Il Napoli avrebbe potuto ricapitalizzare per evitare tutto questo, non lo ha fatto. Come ricorda anche Il Messaggero quotidiano che per primo mesi fa diede la notizia che venne accolta dai lettori e tifosi napoletani come l’ennesima bufala complottistica ai danni del Napoli. Non ci dilunghiamo sul quoziente intellettivo del tifoso medio. Scrive Il Messaggero: È una partita a scacchi quella che il Napoli sta giocando contro le big della Serie A ma che molto probabilmente è destinato a perdere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli non ha intenzione di ricapitalizzare e quindi resta col mercato bloccato

Chiesa resta un’idea: mercato bloccato e alternativeFederico Chiesa rimane una possibile opzione per il mercato del Napoli, anche se le trattative sembrano rallentate.

Cesena, ricapitalizzare per fare mercato. Le operazioni in ballo in entrata e in uscitaA Cesena, si intensificano le operazioni di mercato con operazioni di ricapitalizzazione in corso, sia in entrata che in uscita.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il Napoli butta via partita e Champions, squadra che mentalmente è lontana parente di quella che ha vinto lo scudetto Quella squadra aveva la partita nelle vene, questa no. Il Napoli vinceva 1-0 a Copenaghen ed era con l'uomo in più: è finita 1-1. Ora bisogna; Il Napoli spreca, il Copenaghen (in 10) fa 1-1; Certi giocatori non utilizzati, è chiaro che abbiamo bisogno di ricambi: il Napoli scarica Lang e…; Come farà il Napoli a comprare i giocatori a gennaio avendo il mercato bloccato.

Il Napoli ha intenzione di mandare in prestito Lorenzo Lucca per poi poter tesserare En Nesry cent4avanti marocchino del Fenerbahce. Per Lucca si sono fatte avanti il Porto espressamente richiesto da Farioli, il Benfica ed in ultimo come anticipato da Di Marzi facebook

Possibile amichevole Napoli-Boca Juniors allo stadio Maradona Il club azzurro festeggerà i 100 anni dalla nascita il prossimo 1° agosto 2026: per quell'occasione la società sta lavorando a una grande festa che possa coinvolgere tutti i tifosi del Napoli n x.com