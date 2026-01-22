Il MUST dell’Università di Parma protagonista a geo su Rai3

Il Museo di Storiografia Naturalistica dell’Università di Parma (MUST) sarà protagonista di un approfondimento nel programma “Geo” di Rai3, in onda oggi pomeriggio, venerdì 23 gennaio, dalle 16. L’intervento offrirà una panoramica sulle attività e le risorse del museo, evidenziando il ruolo dell’ateneo nel campo della ricerca e della tutela del patrimonio naturalistico. Un’occasione per conoscere più da vicino questa importante realtà universitaria.

Il Museo di Storiografia Naturalistica dell’Università di Parma – MUST sarà protagonista oggi pomeriggio venerdì 23 gennaio, a partire dalle 16.20, della puntata di “Geo”, la trasmissione di Rai 3 condotta da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi e dedicata ai grandi temi della natura e dell'ambiente.🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: L’Orchestra dei bambini di Piacenza su Rai 3: a Santo Stefano protagonista della puntata di Geo Leggi anche: Montecatini Val di Cecina protagonista su Rai3: emozione e orgoglio per la miniera La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Svelato il segreto degli animali in bottiglia; L'enigma degli uccelli impagliati da Forcault. Lo ha risolto il Must; Università, il docente Donato A. Grasso eletto nel Direttivo dell’Unione Zoologica Italiana; Cdp call on university housing: applications by 29 June. Il Must diretto da DavideIl Museo di Storiografia Naturalistica dell’Università di Parma – MUST, con il suo direttore scientifico, Davide Persico di San ... cremonaoggi.it L'enigma degli uccelli impagliati da Forcault. Lo ha risolto il MustLa scoperta degli studiosi dell'ateneo parmense sulle ampolle dell'ornitologo che nel Settecento lavorò alla corte del duca Filippo ... rainews.it European values must become lived educational practices. In an interview, Matteo Bassoli, professor at the University of Padua and coordinator of the EUAMI Jean Monnet Network, explains how universities and schools can promote active citizenship through - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.