Il mondo continua a giocare con l’apocalisse

Il 22 gennaio 2021, sono trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW). Questo accordo rappresenta un passo importante nel percorso verso un mondo senza armi nucleari, anche se le sfide e le tensioni globali continuano a mettere alla prova gli sforzi di disarmo. Analizzare gli sviluppi e le implicazioni di questa normativa aiuta a comprendere l’evoluzione della sicurezza internazionale.

Tra guerre e riarmo Mentre il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari compie cinque anni, la minaccia atomica rientra nel linguaggio e nelle strategie delle grandi potenze. L'equilibrio della deterrenza mostra tutta la sua fragilità. Per questo, mai come oggi, il disarmo non è un'utopia ma l'unica scelta razionale da fare Esattamente cinque anni – il 22 gennaio del 2021 – fa entrava in vigore il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW).

