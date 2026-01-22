Il modello Sánchez deraglia ancora Altri due incidenti | un morto e feriti

Il modello Sánchez registra ancora criticità, con due recenti incidenti in Catalogna e Andalusia. Un crollo di muro ha provocato un morto e feriti, mentre un incidente ferroviario ha generato sconcerto per le comunicazioni tra conducente e centrale. Questi eventi evidenziano problematiche persistenti in infrastrutture e gestione, suscitando attenzione sulla sicurezza e l’efficacia delle misure adottate.

Disgrazie in Catalogna causate dai crolli di un muro e di alcuni massi. Audio choc sulla tragedia in Andalusia: il conducente avvisò di essere uscito dalle rotaie, ma la centrale rispose che non vi erano treni in arrivo. Tre incidenti ferroviari in pochi giorni mostrano che il governo di Pedro Sánchez deraglia. Binari usurati, passeggeri che perdono la vita o rimangono gravemente feriti rivelano gravi falle nella manutenzione della rete ferroviaria spagnola, calata in dieci anni di oltre il 40%. Secondo i dati Eurostat del 2024, la Spagna aveva un tasso di deragliamento pari al 21,05% di tutti gli incidenti ferroviari, rispetto al 4,18% dell'Unione europea.

